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Erdoğan ve Guterres Görüşmesi: Küresel Barış Vurgusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmede İran, Gazze, Afrika Boynuzu ve Kıbrıs'taki gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, diplomatik çözüm ve BM misyonlarının etkinliğine dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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