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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız."

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız."

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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