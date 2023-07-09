Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Vilnius Zirvesi'nde AB'nin önde gelen ülkelerinin ve liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Vilnius Zirvesi'nde AB'nin önde gelen ülkelerinin ve liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Vilnius Zirvesi'nde AB'nin önde gelen ülkelerinin ve liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti
Kaynak: AA / İzzet Taşkıran - Güncel