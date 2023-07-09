Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Vilnius Zirvesi'nde AB'nin önde gelen ülkelerinin ve liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Vilnius Zirvesi'nde AB'nin önde gelen ülkelerinin ve liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Vilnius Zirvesi'nde AB'nin önde gelen ülkelerinin ve liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Vilnius Zirvesi'nde AB'nin önde gelen ülkelerinin ve liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti

Kaynak: AA / İzzet Taşkıran - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title