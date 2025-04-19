Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attıklarını belirterek, "Dünyada örnek alınan, birçok ülkenin gelip incelediği modern bir sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık. Aile hekimiyle, polikliniğiyle, hastanesiyle, en ileri teknolojili her türlü aracı gereciyle 23 sene öncesine göre hayal dahi edilemeyen bir seviyedeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada katılımcıları selamlarken, 81 ilde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına muhabbetlerini iletti.

Açılışı yapılan hastanenin ilçe, şehir, ülke ve sağlık çalışanları için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Erdoğan, 400 yataklı yeni hastanenin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yatak kapasitesinin 900'e yükseldiğini belirterek, söz konusu hastanenin uzun ve titiz bir çalışma neticesinde inşa edildiğini söyledi.

Sağlık alanındaki dönüşümlere vurgu yapan Erdoğan, "Son 23 yılda sağlık alanında gerçekten büyük bir dönüşüme imza attık. Dünyada örnek alınan, birçok ülkenin gelip incelediği modern bir sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık. Aile hekimiyle, polikliniğiyle, hastanesiyle, en ileri teknolojili her türlü aracı gereciyle 23 sene öncesine göre hayal dahi edilemeyen bir seviyedeyiz. Elbette kimi yerlerde birtakım eksiklikler, aksaklıklar olabilir ama oralarda da şikayetleri gidermek için yoğun gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, insanların en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için imkanları seferber ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bakın bizim siyasette rehberimiz bellidir. Devlet, millet için vardır. Devlet, vatandaşına hizmet etmek için vardır. Bunun için hep ne diyoruz? 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bu anlayışla tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya, her hizmeti ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Yeni sağlık tesislerimizde, acil sağlık hizmetlerimiz ve aile hekimliklerimizde insan kaynağı, çalışma şartları ve özlük haklarını iyileştirdiğimiz sağlık personelimizle milletimize aşkla hizmet ediyoruz."

Ataların "Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür." sözünü hatırlatan Erdoğan, "Aradan zaman geçince insan geçmişi unutabiliyor. Özellikle yaşı 30'un altında olan kardeşlerimiz 2002 öncesini doğal olarak hatırlamıyor. Sıra bulmanın ayrı dert, ilacın ayrı dert, tedavinin ayrı dert olduğu o kötü günleri hamdolsun gençlerimiz bilmiyorlar. Eskiden sağlık deyince, hastane deyince insanlarımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak edemiyorlar." diye konuştu.

(Sürecek)