Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu

Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin seyrini değiştiren şanlı İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü, kent genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Gün boyu sürecek resmi ve kültürel etkinliklerin odak noktası tarihi yarımada olurken, Ayasofya-i Kebir Camii ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi ziyaretçi akınına uğradı.

ERDOĞAN AYASOFYA'DA KUR'AN-I KERİM OKUDU

Fetih kutlamalarının en önemli duraklarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fetih yıl dönümü vesilesiyle cuma namazını kılmak üzere Ayasofya Camii'ne giriş yaptı. Cuma namazını cemaatle birlikte eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Ayasofya'yı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterirken; o anlar camideki cemaat tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

FATİH SULTAN MEHMET HAN'IN TÜRBESİNDE ANMA TÖRENİ

Fetih coşkusunun bir diğer adresi ise Fatih Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi oldu. Sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan türbede, İstanbul Valiliği koordinasyonunda resmi bir anma programı düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül ve kent protokolünün katıldığı anma töreninde, Fatih Sultan Mehmet Han ve aziz şehitlerin ruhu için Fetih Suresi okunarak dualar edildi.

FETİH COŞKUSU ETKİNLİKLERLE SÜRECEK

İstanbul genelinde fethin 573. yılına özel hazırlanan programlar hız kesmeden devam ediyor. Gün boyu sürecek kutlamalar kapsamında Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na düzenlenen Fetih Yürüyüşü'nün yanı sıra; mehteran konserleri, hatim programları ve dijital gösterilerle İstanbullular fethin manevi ve tarihi atmosferini yaşamaya devam edecek.