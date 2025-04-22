Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel