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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona Yatını İnceledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını inceledi.

Tüm yenileme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile tadilat sonucunu görmek için Savarona'yı ziyaret etti.

Yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, yatın yenilenen bölümlerini inceledi.

Ziyarette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.

Savarona'nın yenileme süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığınca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında gemi 80 ton asbestten arındırıldı.

Tekne, makine, seyir ve elektrik sistemleri onarıldı. Savarona'nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi.

Yatın mobilyaları da aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı.

Son derece titiz tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı.

Savarona, 17 Ağustos 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Devlet Statüsünde devredilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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