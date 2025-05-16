Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Almanya Başbakanı Merz ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Almanya Başbakanı Merz ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Arnavutluk’ta Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Arnavutluk'ta Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Arnavutluk'ta Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Arnavutluk'ta Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın köklü ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğunu, yeni dönemde de iki ülke arasındaki iş birliğini ilerletmek için çalışacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini, aralanan fırsat penceresini kaçırmadan barış için gösterilen gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i Türkiye'ye davet etti, Almanya Başbakanı da en kısa sürede Türkiye'ye geleceğini ifade etti."

Kaynak: ANKA / Güncel
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Körfez turunda kasayı doldurup gitti! Rakam öyle böyle değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli

Liderlerin gözlerinin içine bakarak söyledi: Uygulamayı gözden geçirin
Nesrin Cavadzade yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Yatakta iç çamaşırıyla verdiği kahve pozu olay oldu
Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı

Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.