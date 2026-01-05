Haberler

Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya Gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan ayrılarak Atatürk Havalimanı'na geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan ayrılarak Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan öğle saatlerinde Ankara'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile de bugün bir telefon görüşmesi yapması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında

Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında