Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya Gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan ayrılarak Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan öğle saatlerinde Ankara'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile de bugün bir telefon görüşmesi yapması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel