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Erdoğan-Merz Görüşmesi: İkili İlişkiler ve NATO

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve 'Transatlantik Bağın' muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla sonuçlanması için gayret gösterdiklerini, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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