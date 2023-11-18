- Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da

BERLİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Berlin Brandenburg Havalimanı'nda Alman yetkililer ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen tarafından karşılanan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmek üzere Bellevue Sarayı'na geçti. Ziyareti kapsamında Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Şansölyelik Binası'nda Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşecek. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.