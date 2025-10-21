Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Ali Mahir Başarır'a kendisini hedef alan sözleri nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu. Öte yandan CHP'li Başarır'ın "Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi" sözleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır aleyhinde 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Grup Başkan VekiliAli Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadelerinedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA DA BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

"KİMSE NEFRET DİLİNİ MEŞRU GÖREMEZ"

Tunç ayrıca açıklamasında "Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır" ifadelerini kullandı.

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaptığı konuşmada "CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500

Yorumlar (22)

Haber YorumlarıAdaberen:

toplayalım parayı tayyibe bağış yapalım. belki o zaman doyar

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme129
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReggie Miller:

Sikivride ki aç olanı doyurun önce

yanıt71
yanıt35
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sen o paraları topla pavyon kapılarında delegelere dağıt ..

yanıt55
yanıt20
Haber YorumlarıMGk:

Çalmayın bize yeter

yanıt35
yanıt10
Haber Yorumlarımehmet:

doyanı gördünmü. insan açtır. saraylar özel uçaklar. hani tek yüzüktü

yanıt17
yanıt38
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir toplumun yarısından çoğunun seçtiği cumhurbaşkanını kabul etmeyen zihniyetin oy oranı % 23. Yandaşlar ile de %40. Ağzı olan konuşur misali nir de dokunulmazlık eklenince işte böyle kişiler ortaya ölüyorlar. Şakşakçı o kadar çok ki! Piyasalar bitmiş, para daralmış, döviz artmış CHP 'YE neki. Onların hepsinin tuzu kuru. Bağırır ama parayı yatırır faize. Yer içer boş boş konuşurlar. Bu mu? CHP bu değil di! Çok yazık çok. Eskiler bir görse ne derlerse kimbilir.

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıİlkerA:

doymamış paraya , bağış yapalım diyenler kendilerine namussuz denilince oo ne güzel dedin evet namussuzum diyor çok merak ettim . Özgürlük ile saygıyı birbirine karıştıranlardan ne beklenir ki

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

işinize geldimi makama saygı işinize gelmedimi parti başkanı ne olduğunuza bir karar verin.

yanıt10
yanıt12
Haber YorumlarıDemir Acer:

Boş insan Özelin gaza gelmiş şımarık dalkavugu vakitsiz ötüyor

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
KKTC, Türkiye'ye bağlanıp 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş

KKTC, 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş
Aracının arkasında penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı

Penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.