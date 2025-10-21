Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır aleyhinde 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Grup Başkan VekiliAli Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadelerinedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA DA BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

"KİMSE NEFRET DİLİNİ MEŞRU GÖREMEZ"

Tunç ayrıca açıklamasında "Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır" ifadelerini kullandı.

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaptığı konuşmada "CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi" ifadelerini kullandı.