Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Thani Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış çabalarını ele aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, yaptıkları görüşmede Gazze'deki son durumu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, yaptıkları görüşmede Gazze'deki son durumu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani arasındaki görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları ile insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi. - DOHA