Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Abdurrahim Karakoç Cahit Zarifoğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title