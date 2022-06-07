Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı. AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Abdurrahim Karakoç Cahit Zarifoğlu Güncel Haberler

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