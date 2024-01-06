Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Kabul Etti
Abone Ol
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.
Kaynak: AA / Güncel