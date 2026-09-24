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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki ara seçim) Tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum. İradenizi sandığa yansıtmanız çok önemli"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki ara seçim) Tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki ara seçim) Tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum. İradenizi sandığa yansıtmanız çok önemli"

Kaynak: AA
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