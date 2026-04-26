Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Bulunduğu Oteldeki Silahlı Saldırıyı Kınadı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı program sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump'a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA