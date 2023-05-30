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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AB ile yaşanan vize sorununa ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen "TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.

"VİZE SORUNUNU HAL YOLUNA SOKACAĞIZ"

Avrupa Birliği ile yaşanan vize sorununa da değinen Erdoğan, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin önünüzü açmak için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız

"BOŞA HARCAYACAK TEK BİR ANIMIZ BİLE YOK"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum; dünyanın içinde bulunduğu durum belki de en büyük fırsatları sunuyor. Boşa harcayacak tek bir anımız bile yok. Tüm Türkiye olarak altın değerinde 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Yükümüz ağır, bunun hep farkındayız. Önümüzdeki 5 seneyi inşallah dolu dolu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

RahimCalis:

Yaparsa Erdoğan yapar çünkü tüm dünyaya sözünü geçiren bir lider. Dünyada bir ağırlığı var Erdoğandan korkuyorlar ve ciddiye alıyorlar gerekirse sınır kapılarını açarız der elinde şuan büyük koz tutuyor ondan ötürü avrupa her zaman Erdoğan ne derse yapmak zorundadır. Tüm dünyaya kükreyen titreten lider Erdoğan

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