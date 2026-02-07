Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'tan "Hüseyin Bin Ali Nişanı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hüseyin Bin Ali Nişanı"nı takdim etti.

(ANKARA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hüseyin Bin Ali Nişanı"nı takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen "Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni", iki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerini tamamlamasının ardından düzenlendi.

Törende, Ürdün Kralı II. Abdullah, Hüseyin Bin Ali Nişanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Törenin ardından resmi yemekte bir araya gelen ikili, daha sonra ofisten ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler şaşıp kaldı
14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi

8 çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4'ü beyin kanaması geçirdi
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Suriye ve Suudi Arabistan ortak havayolu şirketi kuruyor

Yıllar sonra tarihi yakınlaşma! Suriye ve Suudi Arabistan'dan dev imza