Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'tan "Hüseyin Bin Ali Nişanı"

(ANKARA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hüseyin Bin Ali Nişanı"nı takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen "Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni", iki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerini tamamlamasının ardından düzenlendi.

Törende, Ürdün Kralı II. Abdullah, Hüseyin Bin Ali Nişanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Törenin ardından resmi yemekte bir araya gelen ikili, daha sonra ofisten ayrıldı.