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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun'da vatandaşlardan sevgi gösterisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinin açılışı için gittikleri kentte çok sayıda vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı.

Erdoğan'ın otobüsünün geçiş güzergahına gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla sevgi gösterilerinde bulundu.

Otobüsün durduğu noktalarda vatandaşlarla sohbet eden ve çocuklara hediye olarak oyuncak veren Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen gelin ve damadı da otobüse davet etti.

Genç çifti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geline hediye verdi ve çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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