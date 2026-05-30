Erdoğan'a Fetih Ruhunu Yansıtan Özel Miğfer Hediye Edildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a Haliç Kongre Merkezi'ndeki ' İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine' programında miğfer hediye edildi. Çelik gövde üzerine uygulanan ve el işçiliğiyle dikkat çeken miğferi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir takdim etti. Özel olarak hazırlanan miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri, alınlık kısmında ise Besmele yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü ve Kurban Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine' programında hediye edilen miğfer Fatih Sultan Mehmed Han'ın cihanşümul vizyonundan ve Osmanlı Devleti'ni bir dünya gücüne dönüştüren devlet anlayışından ilham alınarak hazırlandı. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından takdim edilen miğfer, Fatih Sultan Mehmed döneminde kullanılan miğferlerin birebir replika modeli olarak üretildi.

EL İŞÇİLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Çelik gövde üzerine uygulanan el işçiliğiyle dikkat çeken miğfer, kazıma ve kabartma motiflerle süslendi. Miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında Besmele yer alıyor. İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenek detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askeri estetiğini de yansıtacak şekilde tasarlandı. Altın tonlu detaylarla zenginleştirilen miğfer, yalnızca bir savaş teçhizatının replikası olmanın ötesinde; fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve tarihi hafızayı temsil eden sembolik bir eser niteliği taşıyor.

'EN BÜYÜK MEDENİYET HAMLELERİNDEN BİRİ'

Diğer yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Programda Kazakistan kökenli Alatau Grubu, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehteran Takımı sahne aldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin yalnızca askeri bir zafer değil, insanlık tarihinin en büyük medeniyet hamlelerinden biri olduğunu vurguladı.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN HUMMALI BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Siyaset bizim için bazı makamlara veya kazanımlara ulaşmanın bir aracı değil, bilakis ulvi bir amaç uğruna gerekirse birçok şeyden feragat etmenin adıdır. Yolumuzun bizatihi kendisi, bizim için varılacak en güzel menzildir." dedi. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere fetih şehitlerini, tüm şehitleri, gazileri ve İstanbul'a hizmet etmiş isimleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'un her köşesinde durmaksızın çalıştıklarını, "Biliyoruz ki bir şehirde gönülleri fethetmek, o şehri fethetmek kadar gerekli ve değerlidir. Biz de bu uğurda gece gündüz demeden hummalı bir çalışma içerisindeyiz." sözleriyle dile getirdi. Program, günün anısına hazırlanan özel miğferin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı