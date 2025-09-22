Erdoğan'a New York'ta 'Umut' Mesajı

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Times Meydanı'ndaki dijital reklam panosundan mesaj verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızıyla ve Ekrem İmamoğlu'nun ailesiyle olan ve üzerinde "Umut" yazan fotoğrafları meydandaki dijital reklam panosunda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği ABD'nin New York şehrinde Türk Evi'ni de ziyaret etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki gösteren bir grubun girişimiyle, Erdoğan'a New York'ta mesaj verildi. Erdoğan'ın Türk Evi ziyareti sırasında New York'un Times Meydanı'ndaki dijital reklam panosunda İmamoğlu'nun ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızıyla çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafın üzerinde yazan "Umut" kelimesi dikkati çekti.