Cumhurbaşkanı Erdoğan, 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Zorlukları birlikte aştık. Badireleri beraber atlattık. Yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Atatürk Caddesi'nde düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Binlerce yıllık tarihi, zengin kültürü, cömert ve civanmert insanıyla gönüllerinde ayrı bir yeri olan Hatay'a gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını ifade eden Erdoğan, Antakya'dan İskenderun'a, Erzin'den Yayladağı'na, Reyhanlı'dan Arsuz'a, Hassa'dan Defne'ye, Hatay'ın dört bir yanındakilere selam ve sevgilerini gönderdi.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgesinin tamamında kendilerini takip eden, gözü de kalbi de Hatay'da olan herkese muhabbetlerini gönderen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün farklı inançların, farklı kültürlerin, birbirinden kıymetli değerlerin bir arada yaşadığı Hatay'dayız. Bugün merhum Cemil Meriç'in Antakyalı Münif Efendi'nin, Yahyazade Asaf Efendi'nin memleketindeyiz. Kara Hasan'ın, Hakkı Bey'in milli mücadelede destan yazan Kuvayi Milliye'nin şehrindeyiz. Her zaman olduğu gibi bizleri yine hüsnükabulle karşıladığınız için bu güzel ev sahipliğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu sevginiz için şu muhteşem birlik ve beraberlik tablosu için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Depremzedelerimizin mutluluğunu paylaştığımız bu anlamlı günde törenimize teşrif eden tüm misafirlerimize de teşekkürlerimi ifade ediyorum. Rabbim muhabbetimizi artırsın, kardeşliğimizi daim eylesin."

"23 yıl boyunca emanetinize ihanet etmedik"

Hataylıların AK Parti hükümetine güvendiğini ve inandığını, en zor şartlarda duaları ve oyları ile kendilerine destek olduğunu belirten Erdoğan, kendilerinin de Hataylılara layık olabilmek adına ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi.

Hatay'ın kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Zorlukları birlikte aştık. Badireleri beraber atlattık. Yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. 23 yıl boyunca Allah'a hamdolsun emanetinize ihanet etmedik. Size ve aziz milletimize mahcup olmadık. Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız. Bunun için Cenab-ı Allah'a binlerce kez hamdediyorum. Şahsıma, iktidar ve ittifakımıza sizlerin huzuruna böyle çıkmayı nasip eden Rabbime hamdolsun."

"Milletin başını yere eğdirmeyecek umutlarını boşa çıkarmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesine gelip ahkam kesenlerin, seçimlerde bedava ev sözü verenlerin olduğunu anımsatarak, "Enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar vardı. Afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine, deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı. Yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı. Biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken, yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler, konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı. Bakın şimdi onların hiçbirisi ortalıkta yok. Deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok. Seçim kazanmak uğruna halkımızı vaat yağmuruna tutanlar yok. Reyting peşinde koşanlar yok. Dezenformasyon yayanlar yok. 'Evleri mültecilere verecek' diyenler yok. Devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok. Ama biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

"Kardeşlik zor günde belli olur" diyerek afetzedeleri bir an bile çaresizliğe terk etmediklerini vurgulayan Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bundan sonra da sizi asla yalnız bırakmayacağız. Şair ne diyor? 'Bir değirmendir cihan, her kimse bekler nevbetin'. Evet, vaktimizin sınırlı olduğu bu dünyada biz de milletimizin emanetini, kutlu bir nöbeti tutar gibi bekleyeceğiz. Siz bize sahip çıktığınız müddetçe bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız." diye konuştu.

