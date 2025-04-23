Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni dinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni dinledi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da takip etti.

Konserin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla 105 adet plağa basılan konser kayıtlarının ilk nüshası takdim edildi.