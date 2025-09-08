Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın'a Cenabıallah'tan rahmet, polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı'ya acil şifalar dileyerek, "Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu sabah İzmir'den herkesi derinden sarsan acı bir haber aldıklarını söyledi.

Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 polisin şehit olduğunu, 2 emniyet görevlisinin ise yaralandığını belirten Erdoğan, "Menfur saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın'a Cenabıallah'tan rahmet, polis memurlarımız Ömer Amilağ ile Murat Dağlı'ya acil şifalar diliyorum. Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum." diye konuştu.

"81 ilimiz ve 922 ilçemizde birinci dönemin ilk gününe hep birlikte adım atıyoruz"

Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler, idareciler ve maarif teşkilatlarının her bir mensubu için hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Geçen hafta okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ders zilinin uyum eğitimleri için çaldığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Minik yavrularımız büyük bir heyecanla okullarına başlamıştı. Bugün de 81 ilimiz ve 922 ilçemizde birinci dönemin ilk gününe hep birlikte adım atıyoruz. Buradaki öğrencilerimizden başlayarak yaz tatillerini verimli şekilde geçirdiklerine inandığım tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyorum. Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarları olan tüm çocuklarımıza Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum. İstikbalimizi Allah'ın izniyle, gönül huzuruyla emanet edeceğimiz bu yavrularımızı en güzel şekilde yetiştiren anne ve babalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu evlatlarımızı eğiten, hayata hazırlayan, cevheri işleyip mücevhere dönüştüren tüm öğretmenlerimize de burada şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

"Öğretmenlerimiz vatanın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapmaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılki eğitim öğretim faaliyetlerimizin iki ana temasını aile ve yeşil vatan olarak belirledik. 'Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan' başlığı ile ilk hafta okullarımızda pek çok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca 10 ay boyunca 'Yeşil vatan benim okulum geleceğe çare' başlığı altında verilecek eğitimler, ailelerimizi de sürece doğrudan dahil edecek." ifadelerini kullandı.

İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığını hem de Tarım ve Orman Bakanlığını tebrik eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu bir defa altını çizerek ifade etmek istiyorum. Maarif ordumuzun öncü ve örnek aktörleri olan öğretmenlerimiz vatanımızın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğrencilerini evlatları gibi gören, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, onlara sevgi, merhamet ve şefkatle yaklaşan hocalarımız, her türlü takdire, her türlü taltife ziyadesiyle layıktır. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen, gelişen, öğrenen filizlenen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Vazifelerini bu bilinçle icra eden öğretmen ve idarecilerimizin her biri aziz milletimizin övünç madalyasıdır."

(Sürecek)