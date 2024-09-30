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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Aslan'ı makamında ağırladı.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan belediyemizi ziyaret etti. Kıymetli ziyaretleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Aslan da misafirperverliği için Büyükkılıç'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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