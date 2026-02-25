Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu ve Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.

Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Orhan bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldi.

Orhan, bu kapsamında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Diyarbakır'da mahalleliyi ayağa kaldıran zihinsel engelli şahıs yakalandı

Gözaltına alınma şekli tartışma çıkaracak
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Sri Lanka'da 279 kişinin öldüğü bombalı saldırıların altından eski İstihbarat Başkanı çıktı

Ülkeyi kana bulayan saldırıların altından İstihbarat Başkanı çıktı
Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor