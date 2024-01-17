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Cumhur İttifakı'nın Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu

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Mahmut Tat, AK Parti İlçe Başkanı İlker Uyar ve partililerle görüşerek Cumhur İttifakı'nın Tarsus'u hak ettiği yere taşıyacaklarını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Tat, ziyarette AK Parti İlçe Başkanı İlker Uyar ve partililerle görüştü.

Cumhur İttifakı'na gönül verenlerin desteğiyle Tarsus'u hak ettiği yere taşıyacaklarını belirten Tat, Mersin'de hem büyükşehir belediyesini, hem Tarsus'u kazanacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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