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Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

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Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı, vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı, vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Çağlancı, şehrin hak ettiği hizmetleri alması ve yıllardır süren su sorununun çözümü için destek istedi.

Hazırladıkları projelerle her bir vatandaşı hayatına, geleceğine ve gönlüne dokunacaklarını aktara Çağlancı, şöyle konuştu:

"Donamlı kadromuz ve tecrübeli belediye çalışanlarımızla, bize inanan hemşerilerimizle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderimiz Devlet Bahçeli ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Turgut Altınok'un destekleriyle su, ulaşım, alt yapı sorunlarını çözeceğiz. 1 Nisan'da Polatlı, herkes için herkese göre belediyecilikle tanışacak."

Programa, AK Parti İlçe Başkanı İlhami Teke, MHP İlçe Başkanı Mehmet Aşçı, depremzede aileler ve engelli vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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