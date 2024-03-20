Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas'ta vatandaşlarla iftarda buluştu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas ilçesinde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Ayaydın, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki meydanda düzenlenen iftar programına katıldı.

Ayaydın'a, Milas Belediye Başkan adayı Rüştü Yiğitkaya ve partililer eşlik etti.

Burada yaptığı konuşmada, 25 yıldır Bodrum'da yaşadığını anımsatan Ayaydın, kente belediyenin hizmet yapmadığını, sorunların çözülmesi adına büyükşehir belediye başkanlığına aday olduğunu söyledi.

Seçilmesi durumunda bütün sorunları çözeceğini belirten Ayaydın, "Milas'ı 25 yıl önce nasıl gördüysem bugün de öyle, hiçbir ilerleme yok. Bütün yollar patates tarlası gibi. Hiç hizmet getirmemişler. İmar planlarını yapmamış, çarpık kentleşmeyle baş başa bırakmışlar." dedi.

Mevcut yönetimin sadece koltuk meraklısı olduğunu ifade eden Ayaydın, seçildiği takdirde hiçbir zaman koltukta oturmayacağını dile getirdi.

"Vatandaşımız artık daha ucuz su alacak"

Ayaydın, Türkiye'de en pahalı su faturası ödeyen ilin Muğla olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Muğla halkı Türkiye'de en pahalı suyu kullanıyor. Su faturalarınız o kadar yüksek geliyor ki başka yerde böyle bir pahalılık yok. Göreve geldiğim ilk gün, size bu acıları çektiren, suyu veremeyen MUSKİ Genel Müdürünü görevden alacağım. Su faturalarını düşüreceğim. Vatandaşımız artık daha ucuz su alacak. Emeklilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek istiyorum. Emekli maaşlarına büyükşehir belediyesinin sosyal yardım bütçesinden 5 bin liraya kadar ilave maaş ödeyeceğiz. Hiç kimsenin geliri 15 bin liranın altında olmayacak. Evlenecek olan gençlerimize bir yıl boyunca her ay 5 bin lira kira yardımını belediye olarak yapacağız. Kendi işlerini kuracak kadınların ilk kredilerini yine biz vereceğiz."

Kadına şiddete her zaman karşı olduğunu, kadınların haklarını sonuna kadar savunacağını anlatan Ayaydın, belediyede kadınların sorunlarını çözmek amacıyla 2 avukat istihdam edeceğini ifade etti.

Kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak belediye ve bağlı şirketlerinde öncelik tanıyacağını kaydeden Ayaydın, üniversite eğitimini tamamlayan gençlerin de belediyede çeşitli alanlarda istihdam edileceğini aktardı.

Ayaydın, tüm ilçelerde çocuklar ve gençler için oyun alanları, park ve halı sahalar yaparak onların da mutlu olmalarını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.