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Cumhur İttifakı'nın İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş seçim çalışmalarına devam ediyor

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Cumhur İttifakı'nın Ak Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Ak Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, tüm ilçelerde olduğu gibi İzmit'te de Tutuş ile birçok ortak proje ürettiği belirtildi.

Büyükakın ve Tutuş'un yeni dönemdeki ortak projesi olan İzmit Gündoğdu Parkı'nın, bölgenin cazibesini artıracağı vurgulanan açıklamada, projenin 33 dönüm alanda hayat bulacağı bildirildi.

İzmit Gündoğdu Parkı'nda, futbol ve basketbol sahaları, piknik alanı, etkinlik çayırı ile çocuk oyun alanlarının yer alacağı aktarılan açıklamada, "Büyükakın ve Tutuş, İzmit'i dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi ve proje hakkında bilgi verdi. Ziyaretlere, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, İl Seçim Koordinasyon Başkanı Alper Doğan ve İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar da katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tahir Büyükakın Muharrem Tutuş Gündoğdu AK Parti Politika Güncel Haberler

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