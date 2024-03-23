Üye Girişi
Haberler

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, vatandaşlarla iftar programında buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesinde vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Hatay İl Başkanlığınca Hatay Merkez Spor Salonu'nda "Bir sofrada birleşen Hatay, yarınlar için el ele" adlı iftar programı düzenlendi.

Öntürk, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada ramazan ayının tüm insanlığa bolluk, bereket, huzur ve barış getirmesini diledi.

Hatay'ın tüm potansiyelinin farkında olduklarını ifade eden Öntürk, şöyle devam etti:

"Tarım, sanayi, turizm ve gastronomi başta olmak üzere, şehrimizin ekonomik potansiyelinin farkındayız. Bunun yanı sıra deprem sonrası ortaya çıkan zaruri ihtiyaçların ve taleplerin de ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu potansiyeli harekete geçireceğimiz dinamikleri ve talepleri karşılayacak yol haritasını da çok detaylı çalıştık. Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir Belediyeciliği ve yerel hizmetler alanında başarılı uygulamalara, deneyim zenginliğine ve yetkin insan kaynakları havuzuna sahibiz."

Öntürk, şehrin yeniden ayağa kalkması için projelerinin, yol haritalarının ve eylem planlarının hazır olduğunu kaydetti.

Programda Antakya Medeniyetler Korosu da sahne aldı.

İftar programına AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel ve Kemal Karahan ile kanaat önderleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odaları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Öntürk Antakya Hatay İftar Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar nereli? Kardeşlerim full HD bölüm izle! Kardeşlerim 122. bölüm full HD izleme linki! Kardeşlerim son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title