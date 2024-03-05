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Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, çiftçilerle buluştu

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MHP adayı Serdar Soydan, Silifke ilçesinde düzenlenen toplantıda çiftçilerin sorunlarını dinledi. Üreticilerle istişare ettikten sonra oluşturacakları raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını belirten Soydan, Tarım AŞ kuracaklarını ve üreticilere destek olacaklarını açıkladı. Programa Silifke Belediye Başkanı, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile çiftçiler katıldı.

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Silifke ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Mhp adayı Soydan, bir otelde düzenlenen toplantıda, çiftçilerin yaşadığı sorunları bildiklerini söyledi.

Üreticilerle istişare ettikten sonra oluşturacakları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını belirten Soydan, vatandaşların yanında olacaklarını anlattı.

Soydan, yerel seçimi kazanıp Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarım AŞ'yi kuracaklarını ifade ederek, "Tarım AŞ, çiftçilerimizin girdi maliyetlerini minimum seviyeye indirme noktasında fayda sağlayacak. Ziraat mühendislerimizin desteğiyle Bitki Sağlığı Merkezi oluşturacağız." diye konuştu.

Üreticiyi destekleyeceklerini dile getiren Soydan, "Ürünlerin pazarlanması konusunda ziraat odaları ve sektör temsilcileriyle işbirliği yaparak pazarlama departmanları kuracağız." dedi.

Programa Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP İlçe Başkanı Kıvanç Derya, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Serdar Soydan AK Parti Silifke Mersin MHP Güncel Haberler

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