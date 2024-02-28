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Cumhur İttifakı İlkadım Belediyesi Adayı İhsan Kurnaz Basın Kuruluşlarını Ziyaret Etti

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Cumhur İttifakı İlkadım Belediyesi Adayı İhsan Kurnaz, seçim çalışmaları kapsamında kentteki basın kuruluşlarını ziyaret etti. Kurnaz, AA Samsun Bölge Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cumhur İttifakı İlkadım Belediyesi Adayı İhsan Kurnaz, seçim çalışmaları kapsamında kentteki basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Program kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Kurnaz, AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'e projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurnaz, gerçekleştirdiği ziyarette, İlkadım ilçesinin başarısız belediyecilik anlayışıyla son 5 yılda hizmetlerden mahrum kaldığını söyledi. Bu kaybı telafi etmek için Cumhur İttifakı ekibiyle seçim çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Kurnaz, "Seçim programlarımız kapsamında görüyoruz ki, hemşehrilerimiz kararını vermiş. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İlkadım Belediyesini, AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı gücüyle buluşturacağız. Cumhur İttifakı kazanacak, İlkadım kazanacak." dedi.

Kurnaz'a AA Samsun Bölge Müdürü Demir, AA'nın1923 yılında hem Türkiye'de hem de Dünya'da yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak ele aldığı "YILLIK 1923" isimli eserini hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

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