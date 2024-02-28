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Cumhur İttifakı Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi

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Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, belediye meclis üyeliği adaylarıyla bir araya geldi. Ömeroğlu, yerel seçimleri kazanmak için yola çıktıklarını belirterek, Dilovası'nda yeni bir zafer daha yazacaklarını söyledi. Projelerine değinen Ömeroğlu, ilçeye kalıcı eserler kazandıracaklarını vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın Ak Parti'den Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, belediye meclis üyeliği adaylarıyla bir araya geldi.

İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ömeroğlu, yerel seçimleri kazanmak için yola çıktıklarını belirterek, "Bu saatten sonra kol kola girerek, hep birlikte çalışacak ve Dilovası'nda 31 Mart'ta yeni bir zafer daha yazacağız." dedi.

Ömeroğlu, yerel seçimde halkın takdiriyle alacakları zaferin ardından herkese büyük görevler düştüğüne işaret ederek, Dilovası'nın geleceği, halkın refahı için ilçeye kalıcı eserler kazandıracaklarını kaydetti.

Projelerine değinen Ömeroğlu, şunları söyledi:

"Tevazu, samimiyet ve gayretle çıktığımız yolda üreten, yenilikçi, erişilebilir, çağdaş, dinamik ve güçlü bir belediyecilik anlayışıyla, gerçek belediyeciliği hep birlikte hayata geçireceğiz. Seçim beyannamemizde yer alacak yaklaşık 52 projemizi, ilçemize kazandırmak için üzerimize ne düşüyorsa hep birlikte yapacağız. Amacımız, çocuklarımızın geleceği için daha yaşanılabilir bir Dilovası'nı inşa etmektir. 31 Mart seçimlerinin şimdiden ilçemize, Kocaeli'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

İlçe Başkanı İlhan Yıldırım da AK Parti teşkilatı olarak 31 Mart gecesi, yeni bir zafere imza atacaklarını belirtti.

Daha sonra meclis üyeliği adayları, önerilerini anlattı.

Toplantıya, SKM Başkanı Veysi Akyol ve İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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