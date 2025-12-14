Haberler

Başkomutan Tarihi Milli Parkı'ndaki tarihi mağaraların olduğu alan arkeolojik sit olarak tescillendi

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar'daki Başkomutan Tarihi Milli Parkı içindeki tarihi mağaraları, 'Cumaönü Mevkisi Kaya Mekanları ve Arkeolojik Alanı' adıyla 1'inci ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescilledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile Afyonkarahisar'daki Başkomutan Tarihi Milli Parkı içindeki tarihi mağaraların olduğu alan "Cumaönü Mevkisi Kaya Mekanları ve Arkeolojik Alanı" ismiyle "1'inci ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı" olarak tescillendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Afyonkarahisar'ın merkez ilçesi Kocatepe Beldesi Kocatepe Mahallesi Cumaönü mevkisindeki tarihi mağaraların besihaneye çevrilmesi temmuz ayında CİMER'e bildirildi.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzmanlarının yerinde incelemeleri sonucunda söz konusu alanın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığı tespit edildi.

İncelemeler sonucunda Başkomutan Tarihi Milli Parkı Kocatepe Tarihi Siti içinde kalan alanın "Cumaönü Mevkisi Kaya Mekanları ve Arkeolojik Alanı" adı ile 1'inci ve 3'üncü derece arkeolojik sit olarak tesciline karar verildi.

Karar uyarınca, sit sınırları içerisinde kalan, 167 ada 44 parselde tespit edilen, ağıl olarak kullanılan kaya mekanı önündeki çit uygulamasını yapan sorumluların uyarılmasına, çitin ve ağılın 60 gün içinde zemine müdahalede bulunmadan kaldırılmasına, alanda kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildi.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Külekçi Köyündeki "Kanlıtarla Mevki Tümülüsü" ile Sarıkaya ilçesi Tepedoğan Köyündeki "Kelküt Mevki Tümülüsleri" 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
