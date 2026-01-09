Adana'da "Gazetecilik Mesleğinin Dijital Yolculuğu" paneli düzenlendi

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Gazetecilik Mesleğinin Dijital Yolculuğu" paneli düzenlendi.

İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Serkan Bulut üstlendi.

Panele katılan akademisyenler ve basın mensupları "Dijital Yerlilerin Gazetecilik Pratikleri" ve "Yapay Zeka ve Medya Ekonomisi" konularında bilgilerini paylaştı.

Programın sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinliğe, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de katıldı.