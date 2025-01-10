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Çukurova Üniversitesi'nde Çalışan Gazeteciler Günü Paneli Düzenlendi

Çukurova Üniversitesi'nde Çalışan Gazeteciler Günü Paneli Düzenlendi
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Çukurova Üniversitesi'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen panelde, gazeteciliğin önemi ve geleceği ele alındı. Rektör Beriş, gazeteciliğin dünyada ve Türkiye'de önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla panel organize edildi.

ÇÜ Rektörü Hamit Emrah Beriş, panelin açılışında, gazeteciliğin çok kıymetli bir meslek olduğunu söyledi.

Mesleğin hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir rol üstlendiğini belirten Beriş, "Artık dünya değişiyor. Buna paralel olarak gazetecilik de yön değiştiriyor. Dünyadaki değişime hem Türk akademisi olarak hem fakültemiz olarak gayet iyi bir şekilde ayak uyduruyoruz." dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül de mezun olacak öğrencilere gelecekte yapacakları mesleklerinde başarı diledi.

Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kenan Ateşgöz, "Yapay Zeka ve Gazetecilik" adlı sunum yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Refleks Gazetesi Sorumlu Yaz İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Demirören Haber Ajansı (DHA) Bölge Müdürü Bekir Karakoca, Basın İlan Kurumu Bölge Müdürü Çetin Oranlı, 5 Ocak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sefa Saygıdeğer ve Anadolu Ajansına serbest habercilik de yapan gazeteci Sude Şahingöklü, öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Güncel
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