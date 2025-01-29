Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Çukurova Üniversitesi'nde 5 Bölüm Akredite Edildi

Çukurova Üniversitesi'nde 5 Bölüm Akredite Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Üniversitesi'nin AOSB Teknik Bilimler Yüksekokulu ve Adana Meslek Yüksekokulu'na bağlı 5 bölümü, MEDEK tarafından akredite edildi. Törenle akredite belgeleri verildi.

Çukurova Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Teknik Bilimler Yüksekokulu ve Adana Meslek Yüksekokuluna bağlı 5 bölümü, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından akredite edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MEDEK tarafından belirlenen kriterlere yönelik yapılan değerlendirmeler ve saha ziyaretlerinin ardından akredite olmaya hak kazanan programlara Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle akredite belgesi verildi.

AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun makine bölümü, Adana Meslek Yüksekokulunun elektronik teknolojisi, muhasebe ve vergi uygulamaları, inşaat teknolojisi ile bilgisayar programcılığı bölümlerine akredite belgesi verilen törene, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve bölüm başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Güncel
img

11 eksik var! İşte Fenerbahçe'nin Danimarka kafilesi
img

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
img

Galatasaray taraftarını çıldırtan kare
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilirkişi soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı

Görüntüyü yayınlayan da izin veren de ifadeye çağrıldı
'2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak'

"2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.