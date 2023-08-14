Çukurova ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Çukurova ilçesinde baraj gölüne girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı. Yusuf E. (22), arkadaşlarıyla Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'nde serinlemek için suya girdi. Ancak bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları durumu polise bildirdi ve polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Dalgıçlar da Yusuf E'yi bulmak için çalışma başlattı.