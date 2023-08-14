Çukurova ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Güncel Haberler
Çukurova ilçesinde baraj gölüne girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı. Yusuf E. (22), arkadaşlarıyla Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'nde serinlemek için suya girdi. Ancak bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları durumu polise bildirdi ve polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Dalgıçlar da Yusuf E'yi bulmak için çalışma başlattı.
Çukurova ilçesinde baraj gölüne girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Yusuf E. (22), arkadaşlarıyla Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'nde geldi.
Serinlemek için suya giren Yusuf E. bir süre sonra gözden kayboldu. Yusuf E'nin sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu polise bildirdi.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.
Dalgıçlar Yusuf E'yi bulmak için çalışma başlattı.