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Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin kuruluşunun 51. yılı kutlandı

Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin kuruluşunun 51. yılı kutlandı
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Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin 51. kuruluş yıl dönümü programında meslekte 50. yılını dolduran gazetecilere plaket, basın yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin (ÇGC) kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Seyhan Belediyesi Çırçır Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, meslekte 50. yılını dolduran gazetecilere plaket, Basın Yarışması'nda dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, törende, gazetecileri her koşulda yanlarında gördüklerini söyledi.

En yakın çalışma arkadaşlarının da gazeteciler olduğunu belirten Yavuz, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti yönetimini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

ÇGC'nin Türkiye'de saygın bir konumda olduğunu ifade eden Yavuz, kurumun mesleğe daha birçok kişiyi kazandırarak ilerlemelerini sağlayacağına inandığını dile getirdi.

ÇGC Başkanı Kurtul Çakın da gecede sadece bir ödül töreni gerçekleştirmediklerini aynı zamanda emeğe, dayanışmaya, meslek ahlakına ve yarım asrı aşan kuruma saygılarını ortaya koyduklarını belirtti.

Kurumun, basın özgürlüğünün, mesleki dayanışmanın ve gazetecilik onurunun çatısı olduğunu ifade eden Çakın, meslekte 50. yılını dolduran gazetecilerin de zor şartlarda görev yapan, mesleğin itibarını koruyan saygın isimler olduğunu kaydetti.

Çakın, Basın Yarışması'nda dereceye giren gazetecileri kutladı.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Yavuz ve ÇGC Başkanı Kurtul Çakın, meslekte 50'nci yılını dolduranlar ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti kurucu üyelerine ve Basın Yarışması'nda dereceye giren gazetecilere ödüllerini takdim etti.

ÇGC kurucu üyesi ve eski başkanı Kurtar Çakın plaketini, oğlu ÇGC Başkanı Kurtul Çakın'ın elinden aldı.

Basın Yarışması'nda Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Koray Kılıç, "Seyhan Nehri'nde günbatımı" adlı fotoğrafıyla ödül aldı.

Yarışmada ödüle layık görülen basın mensupları ve çalışmaları şöyle:

Haber : Gülşah Atıcı/Yusuf Yıldız (Demirören Haber Ajansı) "Sağlam verdim, yatalak aldım", Şeyda Aydemir (Günaydın Adana Gazetesi) "Cesetsiz davada iki müebbet", Hakan Toytekin (5 Ocak Gazetesi) "Brezilya tadında karnaval, Hindistan modunda otogar"

Araştırma İnceleme: Soner Kan (Akşam Gazetesi) "Bahis bağımlılığı yaşı 14'e düştü"

TV Haber: Sude Pozan (TRT) "Engelli paraşütçü"

TV Araştırma İnceleme: Sena Kaya/Çağlar Öztürk (TRT) "Yörük göçü"

Sayfa Düzeni: Esra Solmaz Yıldız (Toros Gazetesi), Emre Ekici (İlkhaber Gazetesi)

Törende, ÇGC Kurucu Başkanı Çoban Yurtçu Ödülü Düzgün Coşkun'a, Mustafa Gümüşdamla Ödülü Serden Çevik'e, Erdoğan Varol Ödülü Sait Güleç'e, Meral Kara Delen Ödülü ise Bülent Vezir'e verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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