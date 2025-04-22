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Çukurova'da Yangında Tek Yaşayan Adam Hayatını Kaybetti

Çukurova'da Yangında Tek Yaşayan Adam Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 41 yaşındaki Mustafa Özkan hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde bir sitenin 5'inci katında çıkan yangında evde tek yaşayan Mustafa Özkan (41) hayatını kaybetti.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Basın Sitesi'nin 5'nci katındaki dairede çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra eve giren itfaiye görevlileri yalnız yaşayan Mustafa Özkan'ın (41), cansız bedenine ulaştı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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