Haberler

Çukurova Kitap Fuarı'na son gününde yoğun ilgi
Güncelleme:
Adana'da düzenlenen Çukurova 18. Kitap Fuarı, son gününde binlerce kitapseverin akınına uğradı. Fuar, çeşitli etkinliklerle zenginleştirilerek okuma alışkanlığını teşvik etmeyi amaçladı.

ADANA'da bu yıl 18'inci kez düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, son günündü ziyaretçi akınına uğradı.

Çukurova 18'inci Kitap Fuarı'na, son gününde yoğun ilgi oldu. 10-18 Ocak tarihleri arasında Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, kitapseverler sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelerek stantları gezdi. TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle; Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen fuarda okurlar, binlerce çeşit kitaba ulaşma imkanı buldu. Fuarda ayrıca yazar söyleşileri, imza günleri, paneller ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi.

'ÇOCUKLARIN KİTAP OKUMASI SAĞLANMALI'

Mersin'den kente gelen Durali Onuk, fuara ilk kez katıldığını belirtti. Onuk, "Ortam gayet güzel. Fiyatlar bütçelere uygun, kendi bütçemize göre alışveriş yapıyoruz. Veliler, küçük yaşta çocuklarının kitap okumasını sağlamalı. Çocukları bu tarz fuarlara getirip kitabın kağıt kokusunu hissetmelerini sağlamalılar" dedi.

'OKUMANIN KIYMETİNİ BİLELİM'

Hamdi Daşdemir ise daha önce de kitap fuarına geldiğini ancak bu yıl düzenlenen fuarın daha düzenli ve daha geniş kapsamlı olduğunu belirterek, ilginin de arttığını gördüğünü söyledi. Daşdemir, "Hayata bakış açım itibarıyla 'Okuyun, sorgulayın; sorgulamadan yaşanmış bir hayat doğru bir hayat değildir' mantığı vardır bende. Benim insanlara tavsiyem; okuyun, sorgulayın. Kitap almaya devam edeceğim, özellikle felsefe kitapları bu sene benim ilgimi çok çekiyor. Okumanın kıymetini bilelim" diye konuştu.

Çukurova 18'inci Kitap Fuarı, bugün gerçekleştirilecek son etkinliklerin ardından kapılarını ziyaretçilere kapatacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
