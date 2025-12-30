Çukurca Kaymakamı Cebeci, vatandaşlarla buluştu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kaymakam Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Nazmi Demir, Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinledi ve sorun çözümü için iş birliğini vurguladı.
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Nazmi Demir, Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Cebeci, mahalle sakinlerinden İbrahim Özer'in evinde bir araya geldiği vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi, öğrencilerin durumunu görüştü.
Kaymakam Cebeci, sorunların çözümü için çalışmaların yapılacağını, iletişim ve iş birliğinin sağlanması amacıyla buluşmaların devam edeceğini belirtti.
Cebeci'ye, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın ve okul yöneticileri eşlik etti.
Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel