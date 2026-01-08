Haberler

Çukurca Kaymakamı Cebeci ve Belediye Başkanı Demir kan bağışında bulundu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kaymakam Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Nazmi Demir, Türk Kızılay'ı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında kan vererek destek oldular. Cebeci, düzenli kan bağışının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Nazmi Demir kan bağışında bulundu.

İlçede Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası sürüyor.

Kaymakam Cebeci ve Belediye Başkanı Demir de mobil kan bağışı merkezini ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle beraber kan verdi.

Cebeci, kan bağışının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, düzenli kan bağışının birçok hastaya umut olduğunu söyledi.

Demir de kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
