Çukurca Halk Eğitimi Merkezi'nden Ürün Sergisi

Çukurca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılanların yaptığı ürünler sergilendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide, kursiyerlerin yaptığı ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demir, kursların açılmasında, ürünlerin yapılmasında emeği geçen kursiyer, öğretici ve idarecilere teşekkür etti.

Sergiye, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, usta öğreticiler, kursiyer ve vatandaşlar katıldı.