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Çukurca'da 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Toplantısı

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Nazmi Demir, yürütülen hizmetleri anlatarak vatandaşların sorularını yanıtladı. Demir, vaatlerinin büyük bir kısmını yerine getirdiklerini belirtti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Belediye Başkanı Nazmi Demir, yürütülen hizmetleri anlattı.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Demir, "Belediyenin gelir giderleri herkese açık. Verdiğimiz vaatlerin yüzde seksenini yerine getirdik. Halkımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olmaya, sıkıntılarına çare olmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
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