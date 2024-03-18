Hakkari Çukurca'da Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Kaymakam Mert Kumcu, programda şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti ve taleplerini dinledi. Programa Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Binbaşı Engin Çağlayan, Adem Köpük, Eyüp Akkaya ve diğer şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kaymakamlık tarafından ilçedeki şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.
İlçedeki restoranda düzenlenen programa katılan Kaymakam Mert Kumcu, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.
Şehitler için dua edilen programa, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eyüp Akkaya, şehit aileleri ve gaziler katıldı.