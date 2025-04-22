Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı
4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem

4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem

Çukurca'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Doğal Yaşam Alanı İncelemesi

Çukurca'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Doğal Yaşam Alanı İncelemesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, sahipsiz hayvanlar için Narlı köyünde yapımı süren doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu ve hayvanlara mama verdi.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, sahipsiz hayvanlar için yapılan doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Kumcu, Valilik, Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından Narlı köyünde yapımı süren alana gitti.

Burada yürütülen çalışmaları inceleyerek görevlilerden bilgi alan Kumcu, alandaki hayvanlara mama verdi.

İçişleri Bakanlığı ve Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatı üzerine tüm ilçelerde sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanları oluşturulduğunu belirten Kumcu, bu alanın hem vatandaşların güvenliği hem de hayvanların doğal ortamda kalmaları için yapıldığını ifade etti.

Kumcu, "Burayı beş bölüm şeklinde oluşturduk. Kaymakamlığımız ve Çukurca Belediyemiz ile bu alanda faaliyet yürüteceğiz. Valimiz Sayın Ali Çelik'e desteklerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Kumcu'ya Çukurca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kapan ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tuncer Atasever eşlik etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.