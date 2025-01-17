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Çukurca'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

Çukurca'da Öğrenciler Karnelerini Aldı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulu'nda karnelerin dağıtıldığı törene katılan Kaymakam Mert Kumcu, öğrencilere tatilde dinlenirken kitap okumalarını tavsiye etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Mert Kumcu, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilerde yarıyıl tatilinde dinlenirken kitap okumayı da ihmal etmemelerini isteyen Kumcu, ikinci döneme iyi bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
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